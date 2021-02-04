Такое решение сегодня принял суд по итогам предварительного судебного заседания. Суд пройдет в открытом режиме. Напомню, сегодня ВС рассматривал вопрос о соблюдении шестью фигурантами дела топ-менеджеров «Белгазпромбанка» условий досудебных соглашений о сотрудничестве.
Обе стороны полагают, что обвиняемые выполнили свои обязательства в помощи следствию. С этим согласился и суд.
Напомню, криминальная история началась еще в 2004 году. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. Основной – бывший наемный банковский работник, председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Ему предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.
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Суд по делу Белгазпромбанка начнется 17 февраля
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