Суд по делу Белгазпромбанка начнется 17 февраля

Обе стороны полагают, что обвиняемые выполнили свои обязательства в помощи следствию. С этим согласился и суд.Напомню, криминальная история началась еще в 2004 году. Всего в уголовном деле восемь фигурантов. Основной – бывший наемный банковский работник, председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Ему предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.