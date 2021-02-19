Суд по "делу Белгазпромбанка": каждый имел свой процент

Продолжают зачитывать обвинение бывшему заместителю председателя правления банка Дмитрию Кузьмичу – одному из тех, кого втянул в это дело Виктор Бабарико. Для начала он поручил сообщить коммерсантам Харлановичу и Геращенко, что условием для сотрудничества с банком является включение в состав учредителей создаваемого предприятия (коммерсанты создавали предприятие для торговли в рассрочку и для этого им нужен был кредит банка) иностранной компании (Латвия), подконтрольной Бабарико. По его плану через нее должны были выводиться откаты.
Это было началом деятельности организованной преступной группы, которую, по сути, под крышей крупнейшего кредитно-финансового учреждения страны создал его руководитель. Благодаря ему еще семь человек сейчас оказались в статусе обвиняемых по коррупционному уголовному делу.
Гособвинитель зачитывает суммы – сотни миллионов рублей, которые выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-главе банка. Каждый из фигурантов дела – банковских работников имел свой процент "благодарности". Кому и сколько, судя по озвученному в суде, решал экс-руководитель банка. Он контролировал и другие процессы, связанные с деятельностью организованной им преступной группы. Банковские работники брали взятки от "своих" коммерсантов наличными, в том числе в рабочих кабинетах топ-менеджеров учреждения.
Наблюдение из зала суда. Похоже, адвокаты Бабарико не оставляют попыток устроить из заседания шоу с собой в главной роли. Цель – сорвать процесс? Пока прокурор зачитывал обвинение, адвокат Мацкевич вдруг не к месту перебила читающего. Мол, а что это прокурор оглашает не все? А где кредитные договоры? Адвоката поставили на место, объяснив, что до интересующих защитницу материалов еще не дошли. Ух, какие у Виктора Дмитриевича адвокаты нетерпеливые. Или просто наглые?
Защита призывала поддержать В.Бабарико. Сегодня задействовали пенсионеров. Откликнулись три женских сердца.
Блогер Алексей Голиков посетил процесс.
Ветеран органов следствия Пётр Редько - о деле Белгазпромбанка.
Фото: БЕЛТА
Украинский политолог: «Защита бывшего топ-менеджера Белгазпромбанка Бабарико, дезинформируя общество, рассчитывает на давление Европы»