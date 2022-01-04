Суд отклонил иск «мальчика» со скандальной обложки альбома Nirvana

Фото: DGC Records, Sub Pop

Ранее Элден подал в суд на известную музыкальную группу, назвав себя жертвой насилия. Он требовал от исполнителей денежную компенсацию за моральный ущерб.Калифорнийский суд вынес решение в пользу музыкантов. Адвокаты Nirvana указывали на истекший срок исковой давности, а также называли претензию Элдена абсурдной. Тем не менее у стороны обвинения есть время до 13 января, чтобы внести изменения.