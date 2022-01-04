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  2. Суд отклонил иск «мальчика» со скандальной обложки альбома Nirvana

Суд отклонил иск «мальчика» со скандальной обложки альбома Nirvana

В США суд отклонил иск Спенсера Элдена против группы Nirvana. Фотография мужчины была использована еще в далеком 1991 году для обложки альбома Nevermind (1991). На ней обнаженный младенец тянется под водой за однодолларовой купюрой, пишет издание Super.ru

Фото: DGC Records, Sub Pop

Ранее Элден подал в суд на известную музыкальную группу, назвав себя жертвой насилия. Он требовал от исполнителей денежную компенсацию за моральный ущерб.

Калифорнийский суд вынес решение в пользу музыкантов. Адвокаты Nirvana указывали на истекший срок исковой давности, а также называли претензию Элдена абсурдной. Тем не менее у стороны обвинения есть время до 13 января, чтобы внести изменения.
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