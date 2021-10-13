Суд оставил без удовлетворения иск Волочковой к Большому театру

Тверской суд Москвы не удовлетворил иск российской балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Ранее адвокат экс-примы Большого Евгений Корчаго рассказывал, что его подопечная намерена получить от руководства культурного учреждения 200 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Юрист подчеркнул, что Волочкова действительно не получила права на досрочную пенсию, этот факт подтверждала Тверская межрайонная прокуратура. Отмечается, что Большой все-таки был привлечен к административной ответственности.
В своем судебном иске, который знаменитость подала против руководства культурного учреждения, она заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили, не выплачивая при этом положенную пенсию. Балерина добавила, что она решила судиться с театром не из-за денег, а по соображениям собственного достоинства и чести.
Фото: instagram.com/volochkova_art/?hl=ru