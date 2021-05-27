Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 1,5 млн российских рублей за отказ удалить запрещенную законодательством РФ информацию, пишет ТАСС.
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн [российских] рублей», – сообщили в суде.
Кстати, это не первый раз, когда в России оштрафовали TikTok по аналогичной статье.
Фото: pixabay.com
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Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн российских рублей за отказ удалить запрещенный контент
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