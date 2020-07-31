Суд вынес приговор по делу о взрыве на предприятии «Могилевдрев»

Напомним, 25 сентября 2018года в мебельном цеху «Могилевдрев» произошел взрыв. В результате пожара с последующими взрывами один из работников от полученным телесных повреждений скончался, двое получили тяжкие телесные повреждения и ещё четверо получили телесные повреждения иной степени тяжести. Предприятию был причинен ущерб в крупном размере – свыше 23000руб.

Приговором суда бывшему главному инженеру, он же был исполняющим обязанности главного директора ОАО «Могилевдрев» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет. Экс начальнику мебельного цеха – сроком на 3 года. Они были признаны судом виновными в нарушении правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение. Заместитель директора УП «БР-Консалт» (компании, которая должна была управлять и контролировать деятельность «Могилевдрева») от назначенных наказаний освобожден по амнистии (как пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС). Он был признан виновным в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.

Как сообщил гособвинитель по делу- помощник прокурора города Могилева Марусов Д.А., к воспламенению и последующим взрывам топливно-воздушной смеси на участке мебельного цеха ОАО «Могилевдрев» привели нарушения норм пожарной безопасности и безопасных условий труда при объединении двух цехов: в одном при отделочных работах использовались взрывобезопасные лаки, а в другом – взрывоопасные лакокрасочные материалы. Нарушение норм повлекло образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин, что в последующем привело к процессу химического самовозгорания лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара с последующими взрывами.

Решение суда не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано стороной защиты, обвиняемыми и опротестовано прокурором.