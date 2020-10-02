Ведущий следователь по августовскому взрыву в порту Бейрута выдал ордера на арест капитана и владельца судна, которое семь лет назад перевезло в столицу Ливана почти три тысячи тонн аммиачной селитры, послужившей причиной катастрофы. Об этом сообщает Al Jazeera.
Судья попросил Интерпол разыскать мужчин и потребовать их выдачи, где бы они ни были.
Капитаном судна был Борис Прокошев, владельцем – Игорь Гречушкин.
Корабль привез химикаты в Ливан еще в конце 2013 года. Они хранились в помещении портового склада в ожидании аукциона или утилизации вплоть до катастрофы.
Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. Он уничтожил и повредил тысячи домов, более 300 тысяч граждан остались без крова. Погибли 193 человека, пострадали 6,5 тысячи. Столица Ливана была признана районом бедствия.
Опубликовано:
865
Суд Ливана запросил ордер на арест россиян по делу о взрыве в Бейруте
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР