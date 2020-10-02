Суд Ливана запросил ордер на арест россиян по делу о взрыве в Бейруте

Судья попросил Интерпол разыскать мужчин и потребовать их выдачи, где бы они ни были.Капитаном судна был Борис Прокошев, владельцем – Игорь Гречушкин.Корабль привез химикаты в Ливан еще в конце 2013 года. Они хранились в помещении портового склада в ожидании аукциона или утилизации вплоть до катастрофы.Взрыв в Бейруте прогремел 4 августа. Он уничтожил и повредил тысячи домов, более 300 тысяч граждан остались без крова. Погибли 193 человека, пострадали 6,5 тысячи. Столица Ливана была признана районом бедствия.