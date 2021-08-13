Суд Литвы решил арестовать девятерых участников беспорядков у Сейма

Прокуроры просили взять под стражу всех 26 подозреваемых. Однако суд разрешил задержать девятерых человек, из них пятерых на месяц, двоих на две недели и еще двоих на 10 дней. Отмечается, что 17 задержанных были отпущены, но четверым из них на ноги были надеты браслеты. Остальным меру пресечения назначит прокурор.Девятерых подозреваемых задержали, поскольку были основания предполагать, что они могут мешать работе полиции, оказывать влияние на свидетелей, подозреваемых и пострадавших.Заместитель председателя Вильнюсского участкового суда Миндаугас Ражанскас сообщил, что средний возраст задержанных мужчин – около 30 лет. Все подозреваемые граждане Литвы разных национальностей.Генкомиссар полиции Ренатас Пожела отметила, что половина задержанных за участие в беспорядках – безработные, треть – с судимостью. 10 из них с судимостью по разным статьям: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Пожела подчеркнула, что часть нарушений зафиксированы не в Литве.Напомним, 10 августа в Вильнюсе прошла акция протеста, которая переросла в беспорядки. Митингующие перекрыли выход из здания Сейма, бросали в полицию камни, а затем взорвали снаряд. В результате стычек пострадали 18 стражей порядка, были повреждены восемь транспортных средств. Полиция задержала 26 участников митинга.