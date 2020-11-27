Таганский суд российской столицы арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у шоумена Сергея Глушко – мужа певицы Наташи Королевой, сообщает РИА Новости.
"Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Антонины Саввидес меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", – проинформировали в пресс-службе суда, добавив, что срок ареста установлен до 24 января 2021 года.
По данным суда, Антонине Саввидес предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу признан Сергей Глушко, который более известен под сценическим псевдонимом Тарзан.
Ранее сообщалось, что обвиняемая вместе с предполагаемой соучастницей вымогали у Сергея Глушко два миллиона российских рублей, угрожая в противном случае распространить ролик интимного содержания.
Фото: РИА Новости
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Суд арестовал обвиняемую в вымогательстве денег у Тарзана
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