Субсидии в 49 млн евро в год потребуются железным дорогам Литвы при потере грузов "Беларуськалия"

Государственному железнодорожному оператору Lietuvos Geleћinkeliai ("Железные дороги Литвы") потребуются субсидии в размере 49 млн евро в год при потере грузов производителя удобрений "Беларуськалия". Это подчеркнул глава Lietuvos Geleћinkeliai Мантас Бартушка, пишет RuBaltic.
– Согласно обновленным подсчетам, если с 1 января мы перестанем возить удобрения "Беларуськалия", нам могут понадобиться субсидии в размере примерно 49 млн евро, потому что мы уже выполняем массу действий: оптимизируем процессы, работников, останавливаем определенные инвестиции. Факт, что влияние очень велико, – обратил внимание Мантас Бартушка во время заседания бюджетной комиссии сейма Литвы.
Согласно предварительным данным, железнодорожная компания будет терять каждый год порядка 70 млн евро доходов.
– В целом теряем 60–70 млн евро доходов, но одновременно у нас есть и другие негативные тренды: уходят и российские металлы из Клайпедского порта, становится меньше других российских продуктов, часть белорусских продуктов, нефтепродукты, продукты "Гродно Азота" уже ушли, – подчеркнул глава Lietuvos Geleћinkeliai.
По словам Мантаса Бартушки, авансовый платеж "Беларуськалия" на перевозку продукции в декабре был выполнен в ноябре. Этих средств, считает глава Lietuvos Geleћinkeliai, может не хватить на весь январь.
– В любом случае вся логистическая цепь может столкнуться с определенными вызовами, так как в ней не только мы, но и терминалы, фрахтовщики судов, –констатировал Мантас Бартушка.
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