За 4 месяца этого года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 176,7 млн рублей, или 35,7% от общих поступлений.
В пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области прокомментировали:
– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 5,8%, или 9,7 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от организаций на 4,0%, или 5,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – на 17,4%, или 4,0 млн руб.
На 1 мая 2021 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляло 33,4 тыс. плательщиков, в том числе 26,0 тыс. индивидуальных предпринимателей и 7,4 тыс. юридических лиц.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
514
Субъекты малого и среднего бизнеса на 35,7% формируют бюджет Могилевской области
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter