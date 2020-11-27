Субъекты хозяйствования на упрощенной системе налогообложения пополнили бюджет Могилевщины на 96 миллионов рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу при УСН увеличились на 6,1%, или на 5,6 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений по налогу составила 4,7%. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.Сегодня количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 23,9 тыс., или 57,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях Могилевской области. Из них организаций – 5,9 тыс. – 38,1% от всех субъектов хозяйствования, индивидуальных предпринимателей – 18 тыс. – 69,6%. Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса.