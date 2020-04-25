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Субботник в Могилеве: озеленение и уборка

Уборка мусора, прошлогодней листвы и озеленение города – вот основные задачи могилевчан, вышедших сегодня на субботник и рассредоточившихся по излюбленным местам отдыха. Они чистят «легкие города»: Печерский лесопарк, Зеленую Рощу и лесопарк возле Могилевской областной детской больницы. А также высаживают кустарники и деревья в районе самого старого в городе путепровода на улице Первомайской (недавно, кстати, отремонтированного) и на территории школы N45, что в молодом микрорайоне «Спутник».

На благоустройстве школы, построенной в 2011 году, где ныне занимается более 2 тысяч 400 детей, сегодня работают заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, помощник Президента – инспектор по Могилевской области Александр Субботин и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Высаживаются хвойники.
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