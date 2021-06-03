Зеленая повестка становится самым важным трендом во всех отраслях экономики. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин во время открытия первой выставки Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума.
– Зеленый раздел есть на каждой выставке. Мы открывали два дня назад выставку "Белагро", там тоже значительная часть была посвящена экологической повестке. На TIBO также значительная часть посвящена экологии. Поэтому эта тема достаточно важная в связи с тем, что мы начинаем задумываться над тем, что мы оставим своим потомкам.
Отметим, международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo-2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдут с 3 по 5 июня. Мероприятия приурочены к Году народного единства.
Запланирована обширная выставочная и деловая программа, проведение XVI Республиканского экологического форума, пленарных дискуссий, круглых столов, бизнес-встреч.
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Субботин: зеленая повестка становится самым важным трендом во всех отраслях экономики
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