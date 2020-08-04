Такое мнение озвучил заместитель Премьер-министра Александр Субботин, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.
Фото: архив БЕЛТА
– Большинство посылов Послания были более идеологическими и социальными. Что касается экономики, реформы будут эволюционные, а не революционные. И новая Конституция будет. Опять же, нам решать, в каком формате она будет. Затрагивались все те же болевые точки, над которыми новое Правительство активно работает: импортозамещение, расширение экспорта, уход от зависимости от крупных партнеров. Все понятно, работаем дальше.
Александр Субботин рассказал, что в целом, как ему показалось, это было одно из самых эмоциональных выступлений Президента:
– Я всегда говорю: когда что-то выдергивают из его речи и начинают комментировать, это тонет в эмоциях и извращается. А когда слушаешь прямую речь, особенно вживую, это имеет очень сильный эмоциональный окрас, ощущаешь сильный заряд. Многое становится ясным.
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Субботин: реформы будут эволюционными
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