Речь о закрытии части сахарных заводов в Беларуси не идет. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин. По его словам, на данный момент остается четыре предприятия. Никаких резких движений в этом направлении Правительство делать не будет.
– Я сторонник эволюционного подхода. Если говорить по прошлому году, можно было сказать, что двух заводов достаточно. Действительно, были разговоры о том, что надо сокращать их количество. Если посмотреть на ситуацию в этом году, цена значительно выросла. И уже четыре завода интересны. Они работают успешно и продают продукцию.
Говоря о себестоимости белорусского сахара, Александр Субботин сообщил, что есть резервы для ее снижения.
– На конечную цену влияет много факторов – от технологии выращивания свеклы до логистики. Иногда плечо доставки сахара большое. Поэтому планируем сконцентрировать сырьевые зоны вокруг сахарных заводов. Только за счет этого будет значительная экономия на доставке. Также внедряем новые технологии по переработке. Плюс видим необходимость дополнительной модернизации заводов.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Субботин: речь о закрытии части сахарных заводов в Беларуси не идет
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