Прием граждан позволяет оперативно провести скрининг того, что больше всего волнует людей, и где следует больше всего приложить усилий. Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Александр Субботин после проведенного им в Совете Министров приема граждан.
– Это может быть и медицина, дороги, транспорт. В зависимости от времени и ситуации акценты меняются. Но в целом приходят люди, которые попадают в различные юридические ловушки. И обращаются как в последнюю инстанцию. Поэтому таким людям хочется помогать. И я думаю, если нескольким удастся помочь, то мы уже работаем не зря. И приемы граждан имеют под собой основание, и их нужно проводить.
Александр Субботин уверен, что основное их предназначение – оказать реальную помощь.
– Конечно, во время приемов более оперативно выявляются юридические нестыковки. А это почва для изменения и корректировки законодательства. Какие-то проблемы подымаются, которые помогают системно лечить проблему. Польза есть от этих встреч. Мы один народ, и надо ко всем относиться равномерно и по-честному.
К Александру Субботину обратилась минчанка с просьбой о возможности использования субсидии при долевом строительстве жилого дома, а также возможности корректировки Указа Президента от 6 ноября 2018 года № 430. Также к заместителю Премьер-министра обратился житель Вилейского района с вопросом об организации работы молочно-товарной фермы. Все обращения взяты на контроль и будут рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Фото: БЕЛТА
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Субботин: прием граждан позволяет оперативно провести скрининг вопросов, которые больше всего волнуют людей
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