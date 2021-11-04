Субботин: Правительство до конца года планирует обсудить стратегию развития льняной отрасли

– рассказал Александр Субботин.Вице-премьер подчеркнул, что вопрос нужно решать в комплексе, делая ставку на модернизацию и технологичность, снижение затрат и поиск внутренних резервов.– перечислил несколько моментов Александр Субботин.По словам министра сельского хозяйства Ивана Крупко, вопрос закрепления земель уже проработан. Брестская область выполнит поручение в этом году, в остальных областях идет отвод земель. Это даст каждому льнозаводу гарантии получить свой участок для загрузки линий, чтобы в полном объеме обеспечить производство льнотресты.Александр Субботин отметил и позитивный опыт работы льнозаводов.– сказал заместитель Премьер-министра.Одновременно с производственным процессом льноводы сейчас закладывают базу под урожай будущего года. Они занимаются внесением удобрений, подъемом зяби и другой подготовкой полей для сева весной.– добавил министр сельского хозяйства.