Заместитель Премьер-министра Александр Субботин позитивно оценивает деятельность интеграционных структур в Витебской области. В интервью ИД «Беларусь сегодня» он заявил, что созданные структуры – это объединения полного цикла производства – от поля до потребителя, что позволит им работать скоординировано и убрать лишних посредников.
– От этого повышается управляемость и эффективность, а на выходе получается качественный и конкурентный по цене продукт. Конечно, еще рано говорить об устойчивой производственно-финансовой деятельности этих структур. Об этом можно будет точно сказать в следующем году. Тем не менее положительные результаты уже есть. В частности, темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства Витебской области за январь – октябрь 2020 года обеспечен на уровне 105,4 процента, на 11,5 процента увеличилось производство продукции растениеводства, на 0,7 процента – животноводства.
При этом, по его словам, выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев года увеличилась к соответствующему периоду 2019 года на 13,6 процента, получено почти 16 миллионов рублей прибыли, рентабельность продаж составила 1,2 процента.
– Финансовые обязательства сократились к началу года на 272 миллиона рублей. Рассчитываем, что и дальше эти структуры будут эффективно развиваться, и не исключаем, что полезный опыт также будет использован и в других регионах страны.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка» и на сайте sb.by.
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Субботин позитивно оценивает деятельность интеграционных структур в Витебской области
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Фото: Александр КУШНЕР