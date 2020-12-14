Субботин позитивно оценивает деятельность интеграционных структур в Витебской области

При этом, по его словам, выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев года увеличилась к соответствующему периоду 2019 года на 13,6 процента, получено почти 16 миллионов рублей прибыли, рентабельность продаж составила 1,2 процента.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка» и на сайте sb.by.