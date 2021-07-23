Вице-премьер Александр Субботин сегодня на совещании у Главы государства по вопросам организации уборочной кампании 2021 года отчитался о проделанной работе.
Фото: БЕЛТА
– Мы в закрома положили первый миллион тонн зерна, – обозначил заместитель Премьер-министра.
Президент в связи с этим поинтересовался: почему этот факт широко не освещается в средствах массовой информации?
– Это не подвиг уже сегодня, а успех крестьян. Об этом надо говорить, – высказал мнение Александр
Лукашенко.
Говоря о темпах уборочной кампании, Александр Субботин отметил, что в текущем году аграриям предстоит убрать 2,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых с кукурузой, в том числе 382 тысячи гектаров рапса:
– Уклон был сделан на более экономически выгодные культуры. Мы на 26 тысяч гектаров увеличили посевы пшеницы, на 6 тысяч – озимого ячменя. Рост по озимому ячменю получился на 63 процента к уровню прошлого года. Мы идем постепенно, пробуем наши отечественные сорта, отрабатываем на них технологии и технологические режимы. В целом удельный вес озимых на данный момент у нас составил 59 процентов.
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Субботин отчитался Президенту о ходе уборочной кампании
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