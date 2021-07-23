Субботин отчитался Президенту о ходе уборочной кампании

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– обозначил заместитель Премьер-министра.Президент в связи с этим поинтересовался: почему этот факт широко не освещается в средствах массовой информации?, – высказал мнение АлександрЛукашенко.Говоря о темпах уборочной кампании, Александр Субботин отметил, что в текущем году аграриям предстоит убрать 2,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых с кукурузой, в том числе 382 тысячи гектаров рапса: