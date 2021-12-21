Субботин об акции "Наши дети": важно, чтобы ребята верили в волшебство

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин стал участником новогоднего представления с традиционными хороводами вокруг елки. Ребята в ожидании новогодних чудес подготовили стихи, песни и танцы и не скрывали своего волнения перед встречей с Дедом Морозом и высокими гостями, которые передали детдому акустическую систему, холодильник, телевизоры и, конечно, сладкие подарки.

– Наверное, одна из самых важных миссий – накануне этого волшебного праздника съездить к детям, подарить им подарки, чтобы они верили во что-то возвышенное и светлое, – сказал Александр Субботин.





Детский дом города Витебска стал родным для детей с нелегкой судьбой. Сейчас здесь воспитываются дети с 3 до 16 лет, более 40 из 70 – с особенностями психофизического развития. Педагоги уверены, что для каждого из них важно понять и почувствовать, что такое настоящая семья. Только за этот год 60 мальчишек и девчонок перевели на семейную форму воспитания, 16 вернулись к биологическим родителям. Коллектив учреждения следит за судьбами своих выпускников и радуется их успехам.

– Каким бы замечательным ни был детский дом, максимально научить ребенка жизни можно только в семье, – убеждена директор детского дома города Витебска Наталья Культенко.





В рамках гражданско-патриотического проекта "С чего начинается Родина", который реализуется в детдоме, и благодаря добрым друзьям учреждения ребята много путешествуют по интересным историческим местам Беларуси и России. И коллектив надеется, что добрый Дед Мороз подарит детям, которые любят путешествовать, собственный автобус. Тем более что есть еще один повод. В декабре витебский детский дом отмечает 75-летие.





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