Субботин о реформировании АПК на Витебщине: конечно же, эффект есть

Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Александр Субботин по итогам доклада Президенту. Глава государства, в частности, интересовался работой интеграционных структур, созданных в Витебской области:
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– Как там наш так называемый эксперимент? Удался или не удался? Уже второй год работаем в этих условиях. Получила ли Витебская область то, чего мы от нее ожидали?
В беседе с журналистами Александр Субботин рассказал, что окончательные результаты реформирования станут ясны в конце года, когда будет получена финальная статистика:
- Конечно же, эффект есть. Расчищено большое количество долгов, почти 74 процента, запущен новый инвестиционный цикл на предприятиях. Те хозяйства, которые не способны кредитоваться, были объединены в холдинги, и им был дан толчок для более интенсивного производства. Сейчас мы по итогам года собираем статистику и будем видеть, где нам сделать какую-то работу над ошибками, а где продолжать действовать в том же направлении.