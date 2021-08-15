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  2. Субботин о прогнозируемых результатах уборочной кампании-2021: общий каравай ожидаем чуть больше 10 миллионов тонн

Субботин о прогнозируемых результатах уборочной кампании-2021: общий каравай ожидаем чуть больше 10 миллионов тонн

О темпе уборочной кампании в 2021-м и особенностях сравнения результатов жатвы с прошлогодними в эфире «Беларусь 1» рассказал вице-премьер Беларуси Александр Субботин.

Архивное фото

Аграрии не сбавляют темпов. Взяли темпы лучше, чем в прошлом году, выше, – подчеркнул он.

Говоря о результатах хлеборобов в 2020-м и о том, как сравнивать их с нынешними показателями, Александр Субботин отметил:

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Нужно сказать, что прошлый год был практически рекордным. Была высокая урожайность, хорошее сочетание климатических факторов, температурных. Поэтому мы должны понимать, что сравниваем [результаты уборочной-2021] с очень успешным прошлым годом.

Вице-премьер привел конкретные цифры:

– Если по сводкам посмотреть, то урожайность колосовой группы у нас немножко сбавилась – где-то на 7 центнеров, где-то на 6. Но тем не менее, если оценивать весь каравай, где мы берем и рапс, и кукурузу, мы, конечно, видим, что потеряем на зерновой группе, но ожидается очень хороший урожай кукурузы на зерно. Мы посеяли больше кукурузы на зерно на 71 тыс. га, посеяли больше рапса. Хоть урожайность ниже, но мы где-то в этих же цифрах хотим выйти, как в прошлом году. Поэтому общий каравай мы ожидаем чуть больше 10 миллионов тонн.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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