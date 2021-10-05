Субботин о продовольственном ажиотаже: сахара будет в достатке, у нас его с излишком

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Оценивая урожайность и потребность внутреннего рынка, вице-премьер отметил излишний ажиотаж среди граждан на определенные продукты., – подчеркнул Александр Субботин.По словам вице-премьера, в норме в стране употребление около 1 тыс. т сахара в сутки, на пике – 1,2 тыс. т.– сказал Александр Субботин.Такая же ситуация и с обеспечением потребности в гречке., – резюмировал заместитель Премьер-министра.