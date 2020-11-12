Субботин о колебании цен на белорусские продукты: каждая ситуация уникальна

Об этом вице-премьер Александр Субботин заявил журналистам по итогам доклада Президенту. При этом подчеркнул: заканчиваются те или иные отечественные продукты в наших стабилизационных фондах, как правило, редко.



- Мы сами себя обеспечиваем в полном объеме, еще и торгуем на миллиарды долларов. Только в этом году торговые отношения мы имеем более чем с сотней стран мира, продаем им наши продукты питания. Поэтому в каждой подобной ситуации разбирается и Правительство, и МАРТ, и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Когда-то начинают «баловаться» сети. Когда-то дает сбой логистика. Когда-то кто-то умышленно раздувает какую-то проблему в средствах массовой информации и это провоцирует скачки цен.



Александр Субботин подытожил: причина везде своя, однако в итоге цены все равно возвращаются в нормальное состояние.