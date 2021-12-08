Субботин о биобезопасности: эта проблема связана не только с болезнями и вирусами, а определяется намного шире

Об этом заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин во время научно-практической конференции по биобезопасности страны.

– Подготовлен проект концепции биологической безопасности. Работали над этим документом идейные люди. Получилась достаточно стройная доктрина, которую немного "причесать" – и можно будет писать более подробный план по каждому направлению, – сказал Александр Субботин.

Он отметил, что проблема биобезопасности особенно актуальна во время пандемии:

– Но надо понимать, что она связана не только с болезнями, вирусами, микробами, а определяется намного шире. Это касается в том числе и продовольственной отрасли. Куда ни посмотри, разрушение любого сегмента национальной стабильности может привести к краху. Недаром на эту тему обратил внимание Совет Безопасности и взял проект под свое покровительство. Идея поддерживается на самом высоком уровне. Осталось определить детали.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич видит ситуацию так:

– Здорово, что вплотную приступили к разработке концепции биобезопасности. Возможность биологической угрозы не только медицинская проблема, но и общегосударственная, которая напрямую влияет на стабильность [государства]. Что касается сферы здравоохранения, наша страна, как и весь мир, вовлечена в эпидемический процесс. Мы входим в эру вирусных заболеваний. И, что самое неприятное, естественные общебиологические процессы могут включаться из-за медико-генетических проблем и генетических [модифицированных] продуктов, которыми [мы] пользуемся.

Дмитрий Пиневич отметил: белорусская система здравоохранения устойчива к вызовам, что все увидели на примере борьбы с коронавирусом. Теперь предстоит подробнее изучить новый штамм "омикрон". Это тоже, как и другие аспекты, дело государственной важности.