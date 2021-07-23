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Субботин: начинаем поворачиваться в сторону эффективного экспорта

Об этом вице-премьер Александр Субботин заявил сегодня журналистам по итогам совещания у Главы государства по вопросам организации уборочной кампании 2021 года:

- Мы работаем ради двух знаковых вещей. Первая – накормить себя, что мы с успехом делаем. Кроме того, нас знают во всем мире. Мы, наверное, одна из немногих стран, которая по продуктам питания имеет более 1.800 наименований. Йогурты, сметана, мясные изделия… Да, такое разнообразие, может, и не столько выгодно для продажи. Продукция имеет разную маржинальность, поэтому мы начинаем поворачиваться в сторону эффективного экспорта. Мы уже не захватываем рынки. Мы присутствуем в 116 странах мира. Но от экспансии, рекламы себя, начинаем переходить к более экономической целесообразности экспорта. Прошлый год был рекордным, мы почти 6 миллиардов долларов заработали. Но уже в этом году по результатам первого полугодия темп роста составил 111,3 процента. Даже к успешному прошлому году мы заработали плюс 250 миллионов долларов.

Александр Субботин подытожил: наша страна хоть и небольшая, но является серьезным игроком на мировой арене.
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