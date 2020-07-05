Субботин: к каждому убыточному хозяйству должен быть индивидуальный подход

В стране еще остается 179 убыточных сельхозорганизаций. К каждому такому предприятию должен быть индивидуальный подход. Об этом в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1» рассказал заместитель Премьер-министра Александр Субботин:

— Одна из основных задач, которую я перед собой вижу, — это их убрать вообще из статистики! Не то что "убрать, не показывать", а именно чтобы не было у нас убыточных хозяйств!

По словам Александра Субботина, единого рецепта в данном вопросе нет:

— Где-то надо присоединять к каким-то предприятиям, укрупнять, тот, кто вытянет это предприятие отстающее, либо то предприятие, кому нужна дополнительная земля, дополнительная сырьевая зона, кому-то, наоборот, запускать процесс санации, кому-то привлекать инвестора, кому-то просто переквалифицироваться и не растить зерно там, где его нельзя растить...То есть единого подхода нет, каждое предприятие должно быть оценено, и должен быть разработан индивидуальный подход.