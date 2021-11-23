Субботин: дефицита продовольствия не будет, а ценовые скачки будут нивелироваться

Вместе с тем, заметил Александр Субботин, мы объективно не сможем избежать роста цен, поскольку это мировая тенденция:Вице-премьер отметил, что на мировом рынке растут цены на удобрения, запчасти, комплектующие, поэтому удержать цены без ущерба для производителей нереально: