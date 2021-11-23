Субботин: дефицита продовольствия не будет, а ценовые скачки будут нивелироваться

Об этом заявил журналистам заместитель Премьер-министра Александр Субботин по итогам доклада Президенту.
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– Дефицита продовольствия не будет – это сто процентов. Потому что мы производим в разы больше, чем нам нужно, и потому что первая наша задача – обеспечение внутреннего рынка, собственной продовольственной безопасности.
Вместе с тем, заметил Александр Субботин, мы объективно не сможем избежать роста цен, поскольку это мировая тенденция:
– Если мы начинаем перекрывать как-то, «душить» цены на внутреннем рынке, а более интересной будет цена в России, то люди будут машинами вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае, границы же как таковой в Союзном государстве нет.
Вице-премьер отметил, что на мировом рынке растут цены на удобрения, запчасти, комплектующие, поэтому удержать цены без ущерба для производителей нереально:
– Но есть много механизмов, позволяющих нивелировать ценовые скачки. Это адресная поддержка малоимущих слоев, ограничение маржинальности товаров, рентабельности торговых сетей и другие. Все эти механизмы в Правительстве известны, и мы ими активно пользуемся.