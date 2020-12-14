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Субботин: белорусский АПК работает стабильно несмотря на все негативные факторы

Белорусский АПК работает стабильно несмотря на все негативные факторы. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин. По его словам, условия работы в этом году были непростые, в том числе из-за пандемии коронавируса.


– Вместе с тем не было сбоев в поставках продовольствия, своевременно и полностью проведена посевная, в срок завершается уборочная кампания. Уже с уверенностью можно сказать, что по многим позициям результаты года будут лучше показателей прошлых лет. И каравай в этом году действительно получился увесистым. Вместе с рапсом ожидается получить во всех категориях хозяйств не менее 10,3 млн тонн зерна.

Александр Субботин также подчеркнул, что в этом году во всех областях намолоты превысили рубеж в один миллион тонн.

–  А самую весомую прибавку к караваю получили аграрии Могилевской области  – 140 процентов к уровню прошлого года. При этом рост урожайности добавил 4 центнера с гектара к уровню 2019 года (при средней урожайности 39,2 центнера с гектара). Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно в Гродненской области – 49,6 центнера с одного гектара. 

Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты "Рэспубліка" и на сайте sb.by. 
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