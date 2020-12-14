Субботин: белорусский АПК работает стабильно несмотря на все негативные факторы

Александр Субботин также подчеркнул, что в этом году во всех областях намолоты превысили рубеж в один миллион тонн.Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты "Рэспубліка" и на сайте sb.by.