Субботин: Беларусь наращивает экспорт продукции в Китай

Беларусь наращивает экспорт продукции в Китай. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин. По его словам, для белорусских производителей-экспортеров китайский рынок является одним из основных перспективных направлений экспорта. По итогам прошлого года Китай был четвертым по величине рынком сбыта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания после России, Казахстана и Украины.
– За 9 месяцев 2020 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличился в 2,3 раза и составил 187,2 миллиона долларов, что позволило Китаю выйти на третью позицию среди стран-импортеров белорусских продовольственных товаров. Я думаю, что те темпы, которые мы взяли в этом году, и планы по расширению сотрудничества позволят нам по итогам следующей пятилетки перешагнуть планку по экспорту в миллиард долларов.
Заместитель Премьер-министра отметил, что основу белорусского экспорта в Китай формируют поставки мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, масла рапсового и льноволокна. В этом году начаты первые поставки сахара, крахмала, картофельных чипсов и рыбопродуктов.
– Согласно прогнозу международных организаций, на протяжении длительного времени на китайском рынке будет сохраняться недостаток собственного производства для обеспечения платежеспособного внутреннего спроса на молоко и молочные товары, говядину и мясо птицы, и другие виды продовольствия. Поэтому он обладает огромным потенциалом для развития экспорта из нашей страны, и белорусские производители принимают необходимые меры для продвижения своей продукции. Отрадно, что с 2016 по 2020 годы аккредитовано на право поставок продукции в КНР 98 белорусских производителей. Для укрепления позиций на китайском рынке нами и далее будет проводиться активная маркетинговая политика по продвижению белорусских брендов, формированию узнаваемого имиджа белорусских экспортных торговых марок.
Полная версия интервью с заместителем Премьер-министра Александром Субботиным выйдет в одном из ближайших номеров газеты «Рэспубліка» и на сайте sb.by.
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Субботин: Беларусь наращивает экспорт продукции в Китай
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