Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение». Кирилл Казаков до этого исполнял обязанности по данной вакантной должности после того, как занимавший ее Игорь Луцкий в июне прошлого года был назначен министром информации.
Александр Лукашенко отметил, что лично увидел нового руководителя СТВ в деле.
– Канал очень подтянулся. Вот я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов. Появилось много новых лиц – толковых, патриотичных. Появилось очень много молодежи – не было бы счастья, да несчастье помогло. Появились новые программы. Вы же не в стороне были от этого – знаете лучше меня, что там происходит. Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась, – пожелал Глава государства.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
835
СТВ возглавил Кирилл Казаков
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter