В поисках утраченного: народные театральные коллективы на фотографиях 20-30-х годов ХХ века

Театральная история нашей страны насчитывает не одно столетие. Начиналась с древних обрядов, творчества уличных музыкантов, продолжилась через спектакли любительских коллективов и стала фундаментом зарождения профессионального искусства. Заглянем за кулисы самодеятельных театров середины прошлого века и найдем связующие нити с современностью.







Детский театральный коллектив. Любча, Новогрудский район. 1920-е годы.







Детский коллектив художественной самодеятельности. Илья, Вилейский район. 1935 год.







Удивляли по-разному. Например, диковинными номерами с участием обитателей леса. В Сморгони существовала единственная в Европе медвежья академия. Основали ее в середине XVII века князья Радзивиллы. Работала она так: маленьких медвежат отлавливали в лесах, селили в специальных манежах, а потом обучали танцам под звуки бубна и рожка. В своеобразной «мишкиной» школе косолапым нужно было «учиться» более шести лет. После окончания такой академии выпускник умел не только танцевать на площадях и ярмарках, но и кланяться, бороться. После зимней спячки наученные веселить народ медведи отправлялись на заработки.







Постановка «Добрыня Никитич» театрального коллектива Русской гимназии. Брест, 1939 год.



Известно, что светские, придворные, школьные представления появились на белорусских землях раньше, чем у наших соседей. Театральные традиции, заложенные еще во времена Великого княжества Литовского, продолжались в батлейке. Это народное театральное искусство сохранилось и в наши дни. Многие современные кукольные театры страны ставят батлеечные спектакли, причем раскрывают не только рождественские сюжеты, как это было много веков назад, но и обычные житейские истории.







Театральная постановка «Пиковая дама» учащихся Русской гимназии. Брест, 1938 год.







Театральный народный коллектив. Ошмяны, 1938 год.







Всматриваемся в черно-белые снимки прошлого века. Некоторым из них уже сто лет. На фотографиях детских театральных коллективов из поселка Любча Новогрудского района, из деревни Илья, что на Вилейщине, счастливые ребята в костюмах гномов, ангелов, королей. На лицах юных артистов сияют улыбки. По всему видно, усталость от многочисленных репетиций и вечеров, потраченных на создание своими руками костюмов и декораций, улетучилась под шум громких аплодисментов зрителей. Однажды ощутив вкус выступления на широкую публику, истинный артист стремится снова заводить с ней разговор. Театральные коллективы не замыкались на выступлениях только лишь в своей округе, объезжали с постановками близлежащие местечки и поселки, оттачивая актерское мастерство. Может быть, кто-то из тех маленьких бродячих артистов становился со временем профессиональным актером. Многие, родившись в сельской местности, выбирали более земные специальности, а любовь к театральному искусству передавали через художественную самодеятельность.Удивить зрителя, захватить актуальным сюжетом, заставить посмеяться или растрогать до слез — все это и в прежние времена было под силу артистам из народа.В исторических источниках сказано, что воспитанники «сморгонской академии» были частыми гостями на кирмашах Пруссии, Шлезвига, Баварии и Эльзаса. Поздней осенью возвращались назад, оставляя в памяти заграничных зрителей много ярких эмоций. Один французский монах, впервые увидев необычных артистов, записал: «Мне показали медведей, предназначенных для вождения из города в город по всей Европе. Поселение, в котором они учатся этим известным упражнениям, чтобы потом показывать их с такой ловкостью и даже смышленостью, называется Сморгонью…»На всю Европу гремела слава о театрах, созданных на белорусских землях магнатами. Свои коллективы и специально построенные помещения для них были у графов Тышкевичей, князя Любомирского, графа Чернышева, князей Радзивиллов в Несвиже.Значительное влияние на развитие театра оказали так называемые белорусские вечеринки. Это были концертные выступления, которые организовывали сельские учителя. Артисты из народа исполняли стихи, песни и танцы. Нередко использовали и декорации.Одним из самых колоритных режиссеров-самородков являлся Игнат Буйницкий. Он выступал и в роли актера, был балетмейстером, сценаристом. «Вячоркi» Буйницкого пестрили «дасцiпнымi жартамi», частушками.Игнатий Терентьевич собирал песенный и танцевальный фольклор белорусов и наполнял народным творчеством свои спектакли. Его театральный кружок, который изначально состоял из членов семьи, со временем дополнился друзьями и соседями, позже превратился в подлинный народный театр.В 1913 году Янка Купала под впечатлением представлений Буйницкого написал пьесу «Паўлiнка». Десятки лет спектакль по одноименному произведению держался в репертуаре Ошмянского драматического театра.На фотографии, сделанной в 30-х годах прошлого века, запечатлены ошмянские артисты-энтузиасты. Они и заложили основу для создания полноценного театрального коллектива в городе. Полностью развить начатое удалось уже после окончания Великой Отечественной войны.— отмечает режиссер Ошмянского народного драматического театра Людмила Спиридонова.Людмила Васильевна рассказывает, что, еще учась в театрально-художественном институте, приезжала сюда вместе с будущим мужем, тоже студентом, на практику. Когда молодых режиссеров пригласили в местный театр на работу, оба с радостью согласились. В творческом и семейном тандеме супруги Спиридоновы поставили сотни спектаклей. Объездили с гастролями все регионы страны, не раз бывали за рубежом. Сейчас актерский состав театра включает 12 человек. Среди них люди разных профессий: от педагогов до дальнобойщиков. В репертуаре — спектакли по пьесам Федерико Гарсии Лорки, Андрея Макаенка, Георгия Марчука... Сейчас готовятся представить землякам комедию. Режиссер говорит: «Юмор — хорошее средство для поддержания бодрого настроения, особенно если хочется, чтобы быстрее на смену холодной зиме пришла весна».Фото из личной коллекции Владимира ЛИХОДЕДОВА.