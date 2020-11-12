Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити

При УП "Минскводоканал" вот уже 6 лет создаются и работают студенческие отряды. Во время летних каникул предприятие принимает в свои ряды ребят, которые не имеют опыта работы, но хотят приобрести его. Некоторые из участников студотрядов трудоустраиваются на предприятие по распределению в качестве молодого специалиста., – рассказали на предприятии. –