Студенческие отряды, сформированные при УП "Минскводоканал", в текущем трудовом семестре занимались в том числе и художественной росписью в разных районах Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.
При УП "Минскводоканал" вот уже 6 лет создаются и работают студенческие отряды. Во время летних каникул предприятие принимает в свои ряды ребят, которые не имеют опыта работы, но хотят приобрести его. Некоторые из участников студотрядов трудоустраиваются на предприятие по распределению в качестве молодого специалиста.
– В 2020 году были созданы 4 студотряда численностью 73 человека. Это студенты Минского государственного профессионально-технического колледжа строительства и коммунального хозяйства и студенты филиала БНТУ "Минского государственного архитектурно-строительного колледжа", – рассказали на предприятии. – Мы постарались сделать труд ребят не только полезным, но и интересным – студентам филиала БНТУ по профессии исполнитель художественно-оформительских работ дали возможность еще и творить. В результате 10 объектов предприятия в разных районах города были оформлены художественной росписью и теперь украшают город.
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Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ