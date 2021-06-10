Киностудия «Союзмультфильм» вместе с российским парфюмерным брендом представила парфюмерную коллекцию из ароматов знаменитых советских мультфильмов.
Линейка выпущена в честь 85-летнего юбилея студии. В нее вошли 10 ароматов: «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Малыш и Карлсон» – плюшками и малиновым вареньем, а «Ну, погоди!» – весельем и погоней. Парфюм «Простоквашино» передает запах утренней росы, а «Львенок и черепаха» – аромат теплого летнего дня.
Стоимость одного флакончика составила 1950 российских рублей.
Фото: instagram.com/soyuzmultfilm.official
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Студия «Союзмультфильм» выпустила линейку духов с запахами мультфильмов
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