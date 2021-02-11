Студия СБ ТВ из Дворца Республики – LIVE

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Информационный канал, посвященный VI Всебелорусскому народному собранию, организован издательским домом «Беларусь сегодня». Выездная студия развернута непосредственно во «Дворце Республики», где проходят основные мероприятия всебелорусского вече. В ходе наших прямых видео-трансляций делегаты и эксперты расскажут о решениях, принимаемых на народном собрании, которые определят будущее нашей страны. Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11 и 12 февраля, смотрите наши стримы на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, комментируйте, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал «СБ ТВ».