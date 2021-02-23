Студенты трех китайских университетов приняли участие в «Купалаўскай дыктоўцы»

Мероприятие объединило около тысячи студентов, преподавателей, сотрудников университета и участников из Беларуси, Китая, России и Польши., – рассказали в посольстве Беларуси в КНР.Все участники мероприятия будут отмечены сертификатами об участии в «Купалаўскай дыктоўцы».Фото посольства Беларуси в КНР