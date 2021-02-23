По приглашению Гродненского государственного университета имени Янки Купалы сотрудники посольства Беларуси в Китайской Народной Республике по видеосвязи присоединились к общеуниверситетской «Купалаўскай дыктоўцы» по случаю Дня родного языка. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
Мероприятие объединило около тысячи студентов, преподавателей, сотрудников университета и участников из Беларуси, Китая, России и Польши.
«В Китае, кроме сотрудников посольства, участие в диктанте по видеосвязи приняли также студенты из Пекинского, Сианьского и Тяньцзиньского университетов иностранных языков, изучающие белорусский язык в этих вузах. Китайские друзья успешно справились с написанием диктанта, несмотря на то что белорусский язык большинство из них изучает всего лишь около трех лет», – рассказали в посольстве Беларуси в КНР.
Все участники мероприятия будут отмечены сертификатами об участии в «Купалаўскай дыктоўцы».
Фото посольства Беларуси в КНР
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Студенты трех китайских университетов приняли участие в «Купалаўскай дыктоўцы»
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