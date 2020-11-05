Студенты медицинских вузов готовы помочь стране в пандемию

Об этом по итогам совещания о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций у Президента рассказал сегодня журналистам ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.
Он отметил важную роль медицинских вузов в целом. Во-первых, их сотрудники – это высококвалифицированные профессионалы, среди которых есть инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи. В последние недели они активно участвуют в мониторинговых группах и мобильных бригадах, которые ездят по районным центрам:
– Таким образом на местах у врачей появляется прямой доступ к лучшим экспертам. Нужны не только силы и средства, койки и кислород – очень важна уверенность, что ежедневно конкретного врача могут «прикрыть», помочь ему с принятием сложных, иногда жизненно важных решений.
Во-вторых, медицинские вузы располагают серьезной лабораторной базой, которая работает в связке с системой здравоохранения. И в-третьих, студенты – это будущие настоящие врачи.
– Это история, которая идет от студентов. Не навязанная сверху идея – это молодые люди, которые сами приходят, сами задают вопрос: как мы можем помочь в пандемию нашей стране? У нас работает волонтерский отряд по очень важному вопросу – дыхательной реабилитации. Наши ребята заново учат людей с COVID-19 дышать. Казалось бы, очень узкая ниша – но это очень важно, – пояснил Игорь Стома.
Он добавил, что, перед тем как дать студентам возможность работать, в университете была создана имитация красной зоны, а лучшие эксперты несколько недель прививали шестикурсникам практические навыки действий в опасной ситуации.
Волонтерское движение занято в амбулаторно-поликлинической службе, в которой сегодня отмечается наибольшая нагрузка, а также дистанцированном консультировании и реабилитации пациентов с COVID-19.
– Это собственная воля студентов. Они, как ответственные граждане нашей страны, не могут остаться вне решения этой проблемы, – подчеркнул Игорь Стома.
Фото: БЕЛТА
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Студенты медицинских вузов готовы помочь стране в пандемию
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