Студенты из Китая будут обучаться в БГТУ

– проинформировали в пресс-службе. –По словам ректора БГТУ, сотрудничество с учреждениями образования КНР является одним из приоритетных направлений международной деятельности университета.Руководитель белорусского вуза добавил, что приоритетной задачей по развитию совместного проекта на ближайшее время является анализ учебных планов обеих сторон по специальностям «Мехатроника» (Юньфуньский технический колледж) и «Автоматизация технологических процессов и производств» (БГТУ). В ближайшее время будет разработан общий учебный план по схеме 3+2, в рамках которого китайские студенты будут обучаться первые 3 года в ЮТК, а потом будут приняты на обучение в БГТУ на третий и четвертый курсы. После защиты им будет выдан диплом специалиста и присвоена квалификация «инженер по автоматизации».– уточнили в пресс-службе БГТУ.Белорусский государственный технологический университет признан в Республике Беларусь и странах СНГ ведущим вузом в лесной, химической и полиграфической отраслях. Он является базовой организацией государств – участников СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности, а также полноправным членом Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности.