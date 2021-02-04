Студенты из Китая будут обучаться в БГТУ

В Белорусском государственном технологическом университете будут проходить обучение студенты из Китайской Народной Республики – такое решение принято по итогам онлайн-совещания ректора БГТУ Игоря Войтова с представителями Юньфуньского технического колледжа и Гуандунского союза по международному научно-технологическому сотрудничеству со странами СНГ, сообщает пресс-служба белорусского вуза.
– На встрече обсуждался формат дальнейшего сотрудничества и план работы на 2021 год, – проинформировали в пресс-службе. – Работа будет проводиться в рамках подписанного меморандума о реализации совместного образовательного проекта по подготовке специалистов технического профиля на севере провинции Гуандун с Юньфуньским техническим колледжем и Гуандунским союзом по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ.
По словам ректора БГТУ, сотрудничество с учреждениями образования КНР является одним из приоритетных направлений международной деятельности университета.
– Мы готовы способствовать реализации всех направлений взаимовыгодного сотрудничества, определенных меморандумом, – это повышение квалификации / переподготовка преподавателей Юньфуньского технического колледжа; подготовка выпускников в магистратуре и аспирантуре БГТУ, академические обмены студентами и преподавателями, организация и выполнение совместных научно-исследовательских работ и проектов, подготовка совместных публикаций и т. д., – подчеркнул ректор БГТУ.
Руководитель белорусского вуза добавил, что приоритетной задачей по развитию совместного проекта на ближайшее время является анализ учебных планов обеих сторон по специальностям «Мехатроника» (Юньфуньский технический колледж) и «Автоматизация технологических процессов и производств» (БГТУ). В ближайшее время будет разработан общий учебный план по схеме 3+2, в рамках которого китайские студенты будут обучаться первые 3 года в ЮТК, а потом будут приняты на обучение в БГТУ на третий и четвертый курсы. После защиты им будет выдан диплом специалиста и присвоена квалификация «инженер по автоматизации».
– Первый набор студентов планируется осуществить в сентябре 2021 года, – уточнили в пресс-службе БГТУ.
Белорусский государственный технологический университет признан в Республике Беларусь и странах СНГ ведущим вузом в лесной, химической и полиграфической отраслях. Он является базовой организацией государств – участников СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности, а также полноправным членом Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности.
Опубликовано:
1538
Студенты из Китая будут обучаться в БГТУ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ