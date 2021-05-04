Выставка лучших молодежных работ на эту тему открывается 5 мая на архитектурном факультете БНТУ. Она является своеобразным ответом на просьбу администрации мемориального комплекса «Хатынь» оказать содействие в разработке архитектурной концепции реконструкции административно-хозяйственного корпуса. Там предполагается создать помещение для расширения музейной экспозиции, посвященной хатынской трагедии.
По поручению ректора БНТУ Сергея Харитончика данная тема была включена в план курсовых работ студентов архитектурного факультета вуза. Представленные будущими зодчими проекты говорят о том, что молодежь с глубоким пониманием и состраданием относится к теме подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Из более чем 20 работ 16 отобраны для демонстрации на выставке. Оценку им дадут не только архитекторы-профессионалы, но и руководство мемориального комплекса «Хатынь», представители Минского облисполкома.
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Студенты-архитекторы предлагают, как расширить мемориальный комплекс «Хатынь»
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