Студенты-архитекторы предлагают, как расширить мемориальный комплекс «Хатынь»

По поручениюданная тема была включена в план курсовых работ студентов архитектурного факультета вуза. Представленные будущими зодчими проекты говорят о том, что молодежь с глубоким пониманием и состраданием относится к теме подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Из более чем 20 работ 16 отобраны для демонстрации на выставке. Оценку им дадут не только архитекторы-профессионалы, но и руководство мемориального комплекса «Хатынь», представители Минского облисполкома.