Студентов будут включать в списки избирателей по месту постоянной регистрации

Избирателей из числа учащихся и студентов будут включать в списки для голосования по постоянному месту жительства. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.





Будут внесены изменения в методическое пособие для избиркомов, которое регулирует порядок составления списков избирателей. Как пояснила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, оно принималось 20 апреля, когда еще была неизвестна дата выборов, передает БЕЛТА. Изначально предполагалось, что студентов очной формы обучения будут включать в список избирателей по временной регистрации – в общежитиях или по месту нахождения учебных учреждений.

Учреждения образования уже подготовили информацию об иногородних студентах. На ее основании их включат в списки для голосования по месту постоянного жительства. Изменения не коснутся студентов, которые работают в студотрядах и живут в общежитиях.

Напомним, президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа, досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Второй тур, если потребуется, пройдет не позднее чем в двухнедельный срок.

ФОТО: rec.gov.by





