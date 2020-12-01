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Студентов БГУ, проживающих в общежитиях, обеспечат бесплатным интернетом

В связи с частичным переходом студентов БГУ на онлайн-обучение ректоратом университета было принято решение обеспечить обучающихся, проживающих в общежитиях, бесплатным интернетом.


Мера продиктована сложившейся эпидемиологической ситуации, которая частично изменила формат ведения образовательного процесса. С недавнего времени занятия у студентов БГУ проходят в режиме онлайн на централизованной площадке Образовательного портала. Обеспечение обучающихся вуза бесплатным интернетом предоставит доступ к беспрерывной интернет-связи, а также снизит финансовую нагрузку на студентов.

– Бесплатный интернет будет доступен только для студентов, проживающих в общежитиях БГУ. Обучающиеся Белорусского государственного университета, которые по каким-либо причинам получили общежития других вузов, воспользоваться бесплатным интернетом, к сожалению, не смогут, – рассказали в пресс-службе БГУ.

Бесплатный интернет в общежитиях вуза появится с 1 декабря и будет доступен до конца месяца. Отмечается, это второе бесплатное включение для проживающих в общежитиях БГУ, первое было реализовано в апреле-мае 2020 года.

Фото: pixabay.com
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