23-летняя Прити добилась успеха в потере веса благодаря правильному питанию и ходьбе пешком, пишет Lenta.ru.
Фото: pixabay.com
Диета индианки заключается в том, что она есть только домашнюю пищу, при этом практически не позволяя себе сладкого. На завтрак – фрукты, овсянка, каша или рис поха. Днем – похлебка из чечевицы, салат, творог и лепешка. Ужинает Прити снова салатом или супом, может даже пропустить вечерний прием пищи. В дополнение к этому студентка пьет много зеленого чая, воды и стакан молока с куркумой перед сном. Изредка она отступает от строгого плана питания и разрешает себе съесть кусочек шоколада.
В спортзал Прити не ходит, но ведет активный образ жизни и без него. Например, она каждый день устраивает длительные пешие прогулки, делает планки. А еще – гимнастику для лица, уточняет The Times of India.
Чтобы сбросить 34 килограмма, студентке понадобилось 8 месяцев. Поэтому она советует всем мечтающим похудеть понять, что быстро добиться идеальной формы не получится. Но если не отступать от своего, старания обязательно окупятся.
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Студентка рассказала, как похудела на 34 килограмма без спортзала
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