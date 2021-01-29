Студентка из Гродно прокомментировала свое предложение о создании университетского эндаумент-фонда

Виктория Маленчик, магистрант факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
– Я пришла на встречу с конкретной целью. Как человека, планирующего заниматься научной деятельностью, меня интересовала точка зрения Главы государства на возможность создания эндаумент-фонда для дополнительного финансирования проведения фундаментальных и прикладных исследований. На мой вопрос он ответил, что относится положительно к такой форме государственно-частного партнерства, и подчеркнул, что в ближайшее время подобный фонд появится в нашем университете. Нам предстоит еще детально проработать этот вопрос в разрезе его практического решения. Уверена, что университетский эндаумент-фонд в будущем пригодится и мне. Я разрабатываю стратегию развития предприятия в своей магистерской работе и планирую в дальнейшем эту тему детально изучать в аспирантуре. Уверена, что дополнительное финансирование будет способствовать скорейшему практическому применению научных исследований, в том числе и моего. Хочу отметить, что впервые принимаю участие в мероприятиях такого масштаба и, даже несмотря на то, что встреча проходила в онлайн-формате, считаю, что диалог состоялся и все получили ответы на свои вопросы. К слову, мне очень понравилась идея ребят из БГУ насчет создания Дня белорусского студенчества. Я очень рада, что их инициатива получила положительный отклик у Президента. У меня создалось впечатление, что не только мы внимательно слушали Александра Лукашенко, но и он нас. Даже будучи по разные стороны экрана, чувствовалось некое диалоговое единство, как будто мы беседовали, находясь рядом. Заметно было, что Глава государства был готов к этой встрече, но все равно я не услышала ни одного заготовленного ответа. Президент искренне развивал свои мысли, затрагивая одновременно множество разных тем, чтобы мы имели разностороннее представление о разных сферах жизни. Он готов был делиться своим опытом и знаниями. Наша задача – правильно интерпретировать его посыл и научиться применять полученную информацию в дальнейшей жизни и работе.
Фото: БЕЛТА
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Студентка из Гродно прокомментировала свое предложение о создании университетского эндаумент-фонда
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