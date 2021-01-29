Студентка ГрГУ имени Янки Купалы: Президент ориентирован на воплощение предложений студентов

Вероника Басинская, студентка 4-го курса факультета психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
На фото: во время встречи
– Мне было интересно узнать о студенческих годах самого Главы государства, а также услышать его сравнение с современными реалиями. Хотелось понять, какой он видит современную молодежь, чего ожидает от нее. Кроме того, как будущему профессиональному психологу, мне важно было понаблюдать за тем, как он работает со студенческой молодежью, как воспринимает поступающую от нее информацию, как реагирует на новые идеи и предложения. Вопросы, которые задавались, носили многоплановый характер: от личных до сугубо профессиональных. Но хочу отметить, что эта встреча дала мне гораздо больше того, на что я могла рассчитывать. Я поняла отношение Президента к своей стране, к ее жителям, к жизни вообще. То, как он строит свои отношения с сыном-подростком, очень показательно. Эту же требовательность, любовь, теплоту и небезразличие он проецирует и на государство, во главе которого находится. Было заметно, что Президент дорожит семейными ценностями и так же пытается выстраивать отношения с людьми – по-семейному, принимая близко к сердцу все, что здесь происходит. Несмотря на то что встреча проходила в формате видеоконференции, я смогла почувствовать, с какой гордостью и ответственностью он относится к нашей Беларуси. Это для меня очень важно. Меня очень порадовало, что студенты не боялись выступать со своими инициативами, в том числе это касается и ребят из нашего вуза. При этом отметила для себя, что Глава государства ориентирован на воплощение этих предложений. Посредством диалога с представителями студенчества он готов выстраивать определенную политику, которая даст конкретные результаты в повышении уровня образования, в вовлечении молодежи в новые виды деятельности, в более эффективном использовании талантливой молодежи, даже если сфера их одаренности находится вне пределов основной изучаемой специальности. Может быть, не все будет реализовано точь-в-точь так, как предлагают студенты, любая идея нуждается в детальной проработке, но какое-то развитие благодаря этому разговору обязательно произойдет.
Фото: БЕЛТА
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Студентка ГрГУ имени Янки Купалы: Президент ориентирован на воплощение предложений студентов
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