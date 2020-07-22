Студент одного из московских университетов пытался провезти через границу марихуану

Инцидент случился в пункте пропуска «Брест» 20 июля. 21-летний студент одного из московских университетов возвращался из Австрии рейсовым автобусом через пункт пропуска «Брест».

На возможное наличие в его вещах наркотика указала служебная собака. При проведении таможенного контроля брестские таможенники обнаружили в кармане жилетки, находившейся в чемодане, сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета более 3,5 грамма. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:

– Молодой человек проходил обучение в Австрии в рамках программы международного студенческого обмена. Также среди его личных вещей были найдены гриндер для измельчения, портативные весы с частицами вещества, специальная бумага и фильтры для самокруток. Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Кстати, заключение эксперта подтвердило, что вещество растительного происхождения – марихуана.