Опыт старших поколений, новые знакомства и перспективы развития из первых уст – молодежь высоко ценит возможность работать на ВНС. Четверокурсник БГТУ Сергей Ширко впервые участвует в таком масштабном событии:
– Только положительные впечатления. Законспектировал почти весь блокнот, перенимал опыт, как только мог. Из выступления Главы государства узнал все, что хотелось. Считаю, что мы очень продуктивно провели сегодня день, надеюсь, завтра продолжим обсуждать проект Программы на пятилетку.
Сергей Ширко уже запланировал, как будет делиться с однокурсниками эмоциями и фактами:
– Все впечатления передам: как здесь добродушно встречают, как старшее поколение подсказывает и помогает. Ценно само знакомство с людьми, которые приглашают приехать в свои регионы общаться.
varmor@sb.by
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Студент о работе в первый день ВНС: узнал все, что хотелось
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