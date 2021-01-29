Студент ГрГУ имени Янки Купалы: Глава государства с уважением относится к молодежи и ее мнению

Андрей Дунько, студент 2-го курса филологического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
На фото: во время встречи
– Меня приятно удивило то, что ответы на все вопросы студентов были исчерпывающими, подробными и не допускающими каких-либо разночтений. Меня очень интересовало, какими видит нас, представителей нового, молодого поколения, наш Президент. Потому что я считаю, что на бытовом уровне есть некоторое недопонимание между, так скажем, взрослыми и молодежью. Старшее поколение почему-то считает нас менее приспособленными к жизни, чем когда-то были они. Из прошедшего диалога я понял, что Глава государства с уважением относится к молодежи и к ее мнению. Он хорошо информирован о тенденциях в современном образовании и говорит с нами на одном языке. И самая важная тема, на мой взгляд, это вопрос развития и движения вперед молодежных организаций и объединений. Сам являюсь членом БРСМ. Мне небезразлично будущее этой организации. Я полностью согласен с тем, что необходимо поднимать ее престиж среди молодежи. И для этого стоит генерировать новые методы работы и инициативы. Меня по-настоящему поразил пример, касающийся работы ребят в качестве волонтеров во время Европейских олимпийских игр, которые проходили в Минске. Игры показали, что у нас в стране много отзывчивых, образованных, интеллигентных ребят со знанием иностранных языков, которые на безвозмездной основе готовы откликнуться на призыв о помощи. Для них это полезный опыт, дающий возможность почувствовать свою значимость, вписать свое имя в историю страны, особенно если речь идет о какой-то масштабной акции. Главное – чтобы это было действительно нужно. Людям, стране. Я сам активист университета. Состою в основном в творческих организациях. И я полностью согласен со словами Александра Лукашенко о том, что сегодня студенту необязательно ехать куда-либо за границу, чтобы себя реализовать. Считаю, что у нас для этого созданы все условия в неменьшей, а может, и в большей степени, чем где бы то ни было.
Фото: БЕЛТА
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Студент ГрГУ имени Янки Купалы: Глава государства с уважением относится к молодежи и ее мнению
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