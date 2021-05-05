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  2. Студенческая «Иоланта» стала открытием IV Международного пасхального фестиваля

Студенческая «Иоланта» стала открытием IV Международного пасхального фестиваля

Открытием во всех смыслах слова.

Впервые за свою историю Пасхальный фестиваль открылся студенческим оперным спектаклем. И, думаю, это знак. Наше музыкальное образование все больше и больше ориентируется на музыкальный театр, на самые востребованные и любимые жанры – оперу и балет.


Именно опера и балет ярче всего представляют белорусское искусство как на родине, так и за ее пределами, и руководители музыкального образования прекраснейшим образом это понимают.

– Многие наши оперные и балетные исполнители имеют великолепные ангажементы за рубежом, но никуда не уезжают, – сказала мне еще в 2017 году ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова– Они прославляют свою страну и свое исполнительское искусство здесь, где они родились и выучились.

Обучение оперного артиста –  очень сложное и трудоемкое дело. Ему очень много надо знать и уметь.

– Были уроки фехтования, были уроки сценического движения и актерского мастерства с педагогами – настоящими актерами. Были уроки постановки не только голоса, но и всего, понимаете?  –  вспоминает всемирно известная оперная артистка Екатерина Семенчук, работающая ныне в Мариинском театре. –  В Белорусской консерватории нас растили как личности. Потому что певец-актер – это не просто совокупность связок, хорошо ли поставлен голос, есть ли какой-то талант и симпатичная внешность. Нет, это совокупность всего –  твоей психики, твоей организации, интеллигентности, твоих знаний, твоей начитанности – всего. Это раньше и значило «артист».

И вот таких растущих, ярких артистов мы увидели в студенческой «Иоланте». Молодые люди с горящими глазами, в свои 20–30 лет уже готовые перехватить эстафету поколений, расти и совершенствоваться на настоящей большой сцене.

Хорош и сам спектакль, который поставила заведующая кафедрой оперной подготовки и хореографии, доцент Ирина Гаранец.

Понятно, что Академия музыки – не театр, ее строители в 1950-е годы ничего такого не предусматривали. Сцена маленькая, без всякой механики. Здесь нельзя развесить декорации и красиво их подсветить. Здесь даже оркестровой ямы нет, так что для рассадки музыкантов приходится убирать передние ряды партера.
Зато нужна немалая изобретательность и вкус, чтобы из имеющейся мебели и бутафории создать органичное и стильное сценическое пространство. Особенно в «Иоланте», где сцена должна представлять дивный сад.

И знаете, это получилось! И дивный сад, и южное небо, и цветы – они тоже герои этой прекрасной сказки.

Разумеется, без музыки Чайковского это чудо вряд ли состоялось. И тут нужно отдать должное оркестру оперной студии, где самые юные (их большинство) сидят бок о бок с седовласыми ветеранами.

И все это – оркестр, чудесный хор, певцы –  подчиняется дирижерской палочке старшего преподавателя кафедры оркестрового дирижирования и инструментовки маэстро Юрия Караваева. В очередной раз убеждаюсь, насколько это талантливый, увлекательный и увлеченный, глубокий музыкант –  между прочим, тоже воспитанник нашей молодой, но очень сильной, на мой взгляд, дирижерской школы, ученик покойного Петра Вандиловского.

И, наконец, артисты. Молодежь. Лишь на роль короля Рене приглашен солист Большого театра Беларуси Дмитрий Капилов. И, действительно, было бы странно, если бы пожилого отца играл юноша.

Замечательный Роберт –  пятикурсник Михаил Клепец, уроженец Молодечно, на днях отметивший свое 30-летие. Абсолютное попадание –  и внешность, и голос, и владение голосом и телом, и характер.

Водемон –  Александр Эндеко, у которого пока есть кое-какие проблемы с верхним регистром, но голос и сценическая внешность многообещающие.

Мавританский врач Эбн-Хакиа –  брестчанин Роман Оглоблин, пятикурсник (класс доцента, заслуженного артиста БССР Михаила Зданевича), лауреат международных конкурсов. И тоже стопроцентное попадание и, на мой взгляд, отличные перспективы.

Марта –  четверокурсница Наталья Толстик (класс старшего преподавателя Елены Шведовой), стажер Большого театра Беларуси, лауреат международных конкурсов. В этой небольшой партии ей явно негде было развернуться, притом что амбиции и возможности у этой 22-летней девушки огромны. 

Бертран –  25-летний гомельчанин, лауреат международных конкурсов, стажер Большого театра Беларуси Руслан Маспанов. Ему пока недостает сценической свободы, но парень во всех отношениях очень перспективный.

И, наконец, блистательная Иоланта –  лауреат международных конкурсов, магистрантка кафедры пения (класс народной артистки Беларуси, доцента Нины Шарубиной) Альбина Тонких. Эта 24-летняя девушка, на мой взгляд, уже готовая примадонна.

Остается пожелать молодым и их педагогам больших успехов и побед, ведь это победы всего белорусского искусства.
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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