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Структура охраны детства в Беларуси за время существования акции «Наши дети» претерпела значительные изменения

Структура охраны детства в Беларуси за четверть века существования республиканской благотворительной акции «Наши дети» претерпела значительные изменения. Об этом главный специалист Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Елена Симакова проинформировала журналистов в среду на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, передает корреспондент sb.by.


– В отличие от 1995 года, структура охраны детства в нашей стране значительно изменилась,  сказала она. – Анализируя статистику того времени, можно сказать, что 56% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в середине 1990-х воспитывались в интернатных учреждениях. Сегодня таких детей значительно меньше. Если говорить об учреждениях, в которых воспитывались эти дети, то их количество сократилось в разы.

По словам Елены Симаковой, в 1995 году 8961 ребенок воспитывался в школах-интернатах, детских домах, домах ребенка, домах-интернатах социальной защиты. В том числе в учреждениях системы образования – 6298 детей в 47 школах-интернатах и детских домах.

– На 5 сентября 2020 года сеть системы образования была представлена 15 подобными учреждениями, – отметила представитель министерства, – то есть количество сократилось в три раза! В них проживает только 1121 ребенок из числа сирот и оставшихся без попечения родителей – число воспитанников сократилось более чем в 5 раз. Стало меньше и домов ребенка, домов-интернатов системы социальной защиты.


Данный процесс, отметила Елена Симакова, сопровождался развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

– Отличительная черта сегодняшнего дня – развитие профессионального замещающего родительства, в частности детских домов семейного типа. Если в 1995 году их было 11 и открывались они в сотрудничестве с общественными организациями (в частности, с Белорусским детским фондом), то сегодня таких семей 286, в них воспитывается 1906 детей.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» с участием республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома и других местных исполнительных и распорядительных органов пройдет с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные организации, опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы и поздравят детей с Новым годом, Рождеством, вручат им подарки, окажут помощь в разрешении – в соответствии с законодательством – существующих проблем. Присоединиться к данной акции рекомендовано также общественным объединениям, другим организациям. По традиции активное участие в поздравлениях и помощи детям примут волонтеры и другие неравнодушные граждане.

Фото из архива БЕЛТА
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